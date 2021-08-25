На Львівщині через ДТП палав автомобіль: в аварії загинули троє осіб
У Дрогобицькому районі Львівської області на автодорозі Т-14-15 “Мостиська-Самбір-Борислав” сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого один із них загорівся
Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько 23:00 24 серпня загинуло троє осіб, серед них - 1 дитина 2005 року народження.
Також травми різного ступеня тяжкості зазнали ще шестеро осіб - їх госпіталізовано до лікарні. Серед травмованих є ще одна дитина 2004 року народження.
Рятувальники повідомили, що для гасіння автівки та деблокування залучалося 12 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, напередодні також на Львівщині у ДТП постраждали шестеро людей, серед них - діти.
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