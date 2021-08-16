На Львівщині у ДТП постраждали шестеро людей, серед них - діти
У неділю, 15 серпня, о 13:20 у селі Сілець Червоноградського району, що на Львівщині, в ДТП потрапили шестеро людей
Як повідомила пресслужба поліції Львівської області, серед потерпілих є двоє дітей, пише RegioNews.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen Passat, 57-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню всі люди, які перебували в авто – водій і п’ятеро пасажирів: двоє дітей віком 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років та 27-річний чоловік.
Нагадаємо, напередодні у селищі Печеніги Харківської області дівчина за кермом автомобіля Volkswagen на швидкості влетіла в газову заправку.
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