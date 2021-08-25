На Львовщине из-за ДТП пылал автомобиль: в аварии погибли три человека
В Дрогобычском районе Львовской области на автодороге Т-14-15 “Мостиска-Самбор-Борислав” произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них загорелся
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.
В результате дорожно - транспортного происшествия, которое произошло около 23:00 24 августа погибли три человека, среди них - 1 ребенок 2005 года рождения.
Также травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек - они госпитализированы в больницу. Среди травмированных есть еще один ребенок 2004 года рождения.
Спасатели сообщили, что для тушения автомобиля и деблокирования привлекалось 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Напомним, накануне также на Львовщине в ДТП пострадали шесть человек, среди них - дети.
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