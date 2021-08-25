08:44  25 августа
COVID в Украине: за сутки выявили более 700 случаев заражения
13:24  24 августа
Украина открыла вблизи Чернобыльской АЭС собственное хранилище ядерных отходов
08:09  25 августа
В День независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы
UA | RU
UA | RU
25 августа 2021, 08:26 457

На Львовщине из-за ДТП пылал автомобиль: в аварии погибли три человека

25 августа 2021, 08:26 457
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Дрогобычском районе Львовской области на автодороге Т-14-15 “Мостиска-Самбор-Борислав” произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них загорелся

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

В результате дорожно - транспортного происшествия, которое произошло около 23:00 24 августа погибли три человека, среди них - 1 ребенок 2005 года рождения.

Также травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек - они госпитализированы в больницу. Среди травмированных есть еще один ребенок 2004 года рождения.

Спасатели сообщили, что для тушения автомобиля и деблокирования привлекалось 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, накануне также на Львовщине в ДТП пострадали шесть человек, среди них - дети.

дети смерть ДТП авария дороги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram