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10 серпня 2021, 14:20 145

У Львові водій маршрутки збив велокур'єра

10 серпня 2021, 14:20 145
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Фото: ZAXID.NET
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У Львові 9 серпня водій маршрутки №184а збив на велодоріжці кур'єра, потерпілого госпіталізували

Про це пише RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

Аварія сталася неподалік від головного залізничного вокзалу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Автобус зніс також дві секції огорожі тротуару.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що за кермом був 39-річний водій. Кур'єр, 24-річний львів'янин, потрапив до лікарні швидкої допомоги. Медики діагностували у нього забій коліна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході.

Україна ДТП Львів аварія кур'єр

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