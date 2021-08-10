У Львові водій маршрутки збив велокур'єра

Фото: ZAXID.NET

У Львові 9 серпня водій маршрутки №184а збив на велодоріжці кур'єра, потерпілого госпіталізували

Про це пише RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

Аварія сталася неподалік від головного залізничного вокзалу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Автобус зніс також дві секції огорожі тротуару.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що за кермом був 39-річний водій. Кур'єр, 24-річний львів'янин, потрапив до лікарні швидкої допомоги. Медики діагностували у нього забій коліна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході.