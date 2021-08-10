У Львові водій маршрутки збив велокур'єра
У Львові 9 серпня водій маршрутки №184а збив на велодоріжці кур'єра, потерпілого госпіталізували
Про це пише RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.
Аварія сталася неподалік від головного залізничного вокзалу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Автобус зніс також дві секції огорожі тротуару.
У патрульній поліції Львівщини розповіли, що за кермом був 39-річний водій. Кур'єр, 24-річний львів'янин, потрапив до лікарні швидкої допомоги. Медики діагностували у нього забій коліна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході.
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