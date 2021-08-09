У Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході

Одним з гучних регіональних скандалів останніх днів став конфлікт між головою міста Конотоп на Сумщині Артемом Семеніхінім та нардепом-"слугою" Олександром Качурою

Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів

04 серпня 2021

Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область

Президент Володимир Зеленський звільнив Анну Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Замість неї призначено В'ячеслава Чауса. Він – чернігівець, який вже тривалий час...