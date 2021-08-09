У Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході
В Олександрівському районі міста Запоріжжя сталася смертельна ДТП - водій збив на смерть пішохода
Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Запорізької області.
Попередньо встановлено, 27-річний водій автомобіля Volkswagen Passat CC, рухаючись проспектом Соборний, скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину на нерегульованому перехресті.
У результаті аварії 31-річний місцевий мешканець загинув на місці ДТП.
Водій автомобіля був тверезий. Поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, днями на Запоріжжі п'яний водій врізався у зупинку й зніс газетний кіоск.
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