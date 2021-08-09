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09 серпня 2021, 10:58 829

У Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході

09 серпня 2021, 10:58 829
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Фото: Нацполіція
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В Олександрівському районі міста Запоріжжя сталася смертельна ДТП - водій збив на смерть пішохода

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Запорізької області.

Попередньо встановлено, 27-річний водій автомобіля Volkswagen Passat CC, рухаючись проспектом Соборний, скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину на нерегульованому перехресті.

У результаті аварії 31-річний місцевий мешканець загинув на місці ДТП.

Водій автомобіля був тверезий. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, днями на Запоріжжі п'яний водій врізався у зупинку й зніс газетний кіоск.

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