Во Львове водитель маршрутки сбил велокурьера

Фото: ZAXID.NET

Во Львове 9 августа водитель маршрутки №184а сбил на велодорожке курьера, пострадавшего госпитализировали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Авария произошла недалеко от главного железнодорожного вокзала. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Автобус снес также две секции ограждения тротуара.

В патрульной полиции Львовщины рассказали, что за рулем был 39-летний водитель. Курьер, 24-летний львовянин, попал в больницу скорой помощи. Медики диагностировали у него ушиб колена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье водитель насмерть сбил пешехода на переходе.