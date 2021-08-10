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10 серпня 2021, 09:42 150

У Львові не працює електротранспорт: стала відома причина

10 серпня 2021, 09:42 150
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Фото: city-adm.lviv.ua
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У Львові ремонтні бригади ліквідовують пошкодження на високовольтній лінії. З ладу вийшли дві кабельні лінії: одна вчора, інша - сьогодні вночі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

Знеструмлено тягову підстанцію №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади працюють вручну, тому ліквідація займе більше часу.

Працюємо вручну, не залучаючи техніку, бо це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому ймовірно ліквідація аварії триватиме до обіду", - повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікуються грозові зливи та посилення вітру до 15-24 м/сек.

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