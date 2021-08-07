У Львові водійка BMW збила чоловіка на електросамокаті, він - у важкому стані
У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі електросамоката
Як пише RegioNews, про це йдеться у пресслужбі поліції.
Аварія сталася на вулиці Княгині Ольги у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля BMW Х4, 38-річна мешканка Львова, здійснила наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя.
"Потерпілого з важкими травмами госпіталізовано, він перебуває у реанімації", - йдеться в повідомленні.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі на ходу загорівся електросамокат, який мусили розрізати, щоби загасити.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?