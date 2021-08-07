У Львові водійка BMW збила чоловіка на електросамокаті, він - у важкому стані

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У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі електросамоката

Як пише RegioNews, про це йдеться у пресслужбі поліції.

Аварія сталася на вулиці Княгині Ольги у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля BMW Х4, 38-річна мешканка Львова, здійснила наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя.

"Потерпілого з важкими травмами госпіталізовано, він перебуває у реанімації", - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на ходу загорівся електросамокат, який мусили розрізати, щоби загасити.