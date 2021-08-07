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07 августа 2021, 11:24 207

Во Львове водитель BMW сбила мужчину на электросамокате, он - в тяжелом состоянии

07 августа 2021, 11:24 207
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Фото из открытых источников
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Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката

Как пишет RegioNews об этом говорится в пресс-службе полиции.

Авария произошла на улице Княгини Ольги во Львове. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.

"Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, он находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Одессе на ходу загорелся электросамокат, который должны были разрезать, чтобы потушить.

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