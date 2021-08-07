Во Львове водитель BMW сбила мужчину на электросамокате, он - в тяжелом состоянии
Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката
Как пишет RegioNews об этом говорится в пресс-службе полиции.
Авария произошла на улице Княгини Ольги во Львове. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.
"Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, он находится в реанимации", - говорится в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно в Одессе на ходу загорелся электросамокат, который должны были разрезать, чтобы потушить.
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