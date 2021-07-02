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02 июля 2021, 11:32 1163

На Львовщине в аварии погиб 11-летний водитель BMW: его пьяный отец сидел рядом

02 июля 2021, 11:32 1163
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области 11-летний парень, не справившись с управлением BMW, съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.

Кроме мальчика в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба - в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что управлять транспортным средством ребенку разрешил отец - 35-летний житель села Рясное-Русское. В салоне авто также находился владелец, житель того же села возрастом 23 года.

Они во время ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство.

Напомним, возле Яремче произошла ужасная авария. Столкнулись два мотоциклиста и один из них затем врезался в лошадь, которая стояла на обочине.

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