Смертельне ДТП на Львівщині: загинули дві людини, ще п'ятеро - госпіталізовані

Фото: ДСНС

Через смертельну дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Самбірському районі Львівської області у неділю ввечері, загинуло дві людини, ще п'ятеро госпіталізовані із травмами різного ступеню важкості

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Наразі відомо, що ДТП сталася о 22:15 поблизу с. Бабина Самбірського району на автодорозі Н-13 "Львів-Самбір-Ужгород" внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля.

Внаслідок ДТП загинули водій 2001 року народження та пасажир 2005 року народження, які перебували в автомобілі "ВАЗ 2109" та 5 осіб травмовано, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Самбірську районну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Для деблокації від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 6 червня на Закарпатті внаслідок лобового зіткнення двох авто загинули двоє людей, ще одна у реанімації.