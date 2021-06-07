14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
13:58  07 июня
СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, который шпионил на иностранную спецслужбу
UA | RU
UA | RU
07 июня 2021, 10:09 17

Смертельное ДТП на Львовщине: погибли два человека, еще пятеро - госпитализированы

07 июня 2021, 10:09 17
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Из-за смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Самборском районе Львовской области в воскресенье вечером, погибли два человека, еще пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сейчас известно, что ДТП произошло в 22:15 вблизи с. Бабина Самборского района на автодороге Н-13 "Львов-Самбор-Ужгород" в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.

В результате ДТП погибли водитель 2001 года рождения и пассажир 2005 года рождения, которые находились в автомобиле "ВАЗ 2109" и 5 человек были травмированы, их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Самборскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Для деблокации от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, 6 июня на Закарпатье в результате лобового столкновения двух авто погибли два человека, еще один в реанимации.

ДТП Львовская область авто транспорт госпитализация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua