Смертельное ДТП на Львовщине: погибли два человека, еще пятеро - госпитализированы

Фото: ГСЧС

Из-за смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Самборском районе Львовской области в воскресенье вечером, погибли два человека, еще пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сейчас известно, что ДТП произошло в 22:15 вблизи с. Бабина Самборского района на автодороге Н-13 "Львов-Самбор-Ужгород" в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.

В результате ДТП погибли водитель 2001 года рождения и пассажир 2005 года рождения, которые находились в автомобиле "ВАЗ 2109" и 5 человек были травмированы, их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Самборскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Для деблокации от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, 6 июня на Закарпатье в результате лобового столкновения двух авто погибли два человека, еще один в реанимации.