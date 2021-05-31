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31 травня 2021, 14:19 209

На Львівщині СБУ викрила незаконну схему продажу лісових ділянок на 20 мільйонів

31 травня 2021, 14:19 209
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Фото: СБУ
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На Львівщині СБУ викрила групу осіб, що організували корупційну схему з незаконного відчуження земель державного лісового фонду, який знаходиться на території Брюховицької селищної ради 

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, двоє місцевих комерсантів разом із держреєстратором незаконно продали лісових ділянок на майже 20 млн грн.

Ділки підробили пакет документів на майже 2 га державних земель, а також фальсифікували рішення сільради. Потім оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб і кілька разів перепродали їх", - повідомили оперативники.

Двом учасникам та організатору схеми уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Одному з підозрюваних вже обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.

Тривають слідчі дії для встановлення посадовців Держгеокадастру та низки інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.

Нагадаємо, 18 травня парламент дозволив продаж землі на електронних аукціонах.

Раніше у Кабміні заявили, що ціна на землю зросте в п'ять разів після запуску ринку землі.

СБУ розслідування земля Держгеокадастр сільське господарство

 
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