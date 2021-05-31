На Львовщине СБУ разоблачила незаконную схему продажи лесных участков на 20 миллионов

Фото: СБУ

На Львовщине СБУ разоблачила группу людей, которые организовали коррупционную схему незаконного отчуждения земель государственного лесного фонда, который находится на территории Брюховицкого поселкового совета

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, двое местных коммерсантов вместе с госрегистратором незаконно продали лесных участков на почти 20 млн грн.

Дельцы подделали пакет документов на почти 2 га государственных земель, а также фальсифицировали решение сельсовета. Затем оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и несколько раз перепродали их", - сообщили оперативники.

Двум участникам и организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения - ночной домашний арест.

Продолжаются следственные действия для установления должностных лиц Госгеокадастра и ряда других должностных лиц и частных лиц, которые, возможно, причастны к коррупционной схеме.

Напомним, 18 мая парламент разрешил продажу земли на электронных аукционах.

Ранее в Кабмине заявили, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка земли.