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31 мая 2021, 14:19 211

На Львовщине СБУ разоблачила незаконную схему продажи лесных участков на 20 миллионов

31 мая 2021, 14:19 211
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Фото: СБУ
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На Львовщине СБУ разоблачила группу людей, которые организовали коррупционную схему незаконного отчуждения земель государственного лесного фонда, который находится на территории Брюховицкого поселкового совета 

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, двое местных коммерсантов вместе с госрегистратором незаконно продали лесных участков на почти 20 млн грн.

Дельцы подделали пакет документов на почти 2 га государственных земель, а также фальсифицировали решение сельсовета. Затем оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и несколько раз перепродали их", - сообщили оперативники.

Двум участникам и организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения - ночной домашний арест.

Продолжаются следственные действия для установления должностных лиц Госгеокадастра и ряда других должностных лиц и частных лиц, которые, возможно, причастны к коррупционной схеме.

Напомним, 18 мая парламент разрешил продажу земли на электронных аукционах.

Ранее в Кабмине заявили, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка земли.

СБУ расследование земля Госгеокадастр сельское хозяйство

 
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