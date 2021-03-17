Львов переходит на усиленный карантин: что известно

Это единственная возможность оборвать цепочку заболевания, считает мэр города

Это единственная возможность оборвать цепочку заболевания, считает мэр города

Фото: из открытых источников

Начиная с пятницы, 19 марта, на территории львовской общины будет действовать усиленный карантин, который продлится как минимум до 28 марта.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Так, во Львове решили не ждать решения Кабмина и принять решение по усилению карантина самостоятельно.

Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания", - отмечает мэр города Андрей Садовый.

В городе вводятся следующие ограничения:

младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;

прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

заведения общественного питания работают "на вынос” и доставку;

в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;

все массовые мероприятия переносятся;

салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальным предварительным записям.

Как сообщалось, мэр Львова Садовый сообщил, что во Львове будут развернуты дополнительные госпитали для COVID-пациентов. На первом этапе власти города планирует развернуть дополнительные 366 коек.

Также в ОГА сообщили, что Львовская область с вероятностью 90% окажется в "красной” зоне. Власть региона готовится к ужесточению карантина.