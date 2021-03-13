Во Львове произошло ДТП с участием рейсового автобуса: есть травмированные

Спасателями проводились работы по деблокировании водителя и пассажира автомобиля

Спасателями проводились работы по деблокировании водителя и пассажира автомобиля

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Во Львове утром 13 марта произошло столкновение легкового автомобиля "Skoda Octavia" с рейсовым автобусом "Эталон".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в области.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля 2000 года рождения. Их с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Спасатели с помощью оборудования разжали стойки и панели автомобиля и срезали водительскую дверь для освобождения мужчин.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители

Как сообщалось, 9 марта на Харьковщине микроавтобус слетел с дороги и перевернулся: есть жертвы. Погиб один пассажир, еще восемь - травмированы.