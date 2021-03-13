Во Львове произошло ДТП с участием рейсового автобуса: есть травмированные
Спасателями проводились работы по деблокировании водителя и пассажира автомобиля
Спасателями проводились работы по деблокировании водителя и пассажира автомобиля
Во Львове утром 13 марта произошло столкновение легкового автомобиля "Skoda Octavia" с рейсовым автобусом "Эталон".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в области.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля 2000 года рождения. Их с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Спасатели с помощью оборудования разжали стойки и панели автомобиля и срезали водительскую дверь для освобождения мужчин.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители
Как сообщалось, 9 марта на Харьковщине микроавтобус слетел с дороги и перевернулся: есть жертвы. Погиб один пассажир, еще восемь - травмированы.
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