Во Львове полиция открыла дело по факту обливания краской памятника Бандере
Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, который находится на площади Кропивницкого. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции во Львовской области.
Сегодня, 5 февраля, в 2.20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", - сказано в сообщении.
Полицейские открыли уголовное производство по хулиганству (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Хулиганам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это событие. По его словам, за несколько часов памятник очистят от краски.
Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", - написал он в Facebook.
Напомним, горсовет Харькова принял решение об увековечении памяти Кернеса.