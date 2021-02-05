Во Львове полиция открыла дело по факту обливания краской памятника Бандере

За содеянное злоумышленникам грозит четыре года лишения свободы

За содеянное злоумышленникам грозит четыре года лишения свободы

Фото: Facebook

Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, который находится на площади Кропивницкого. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции во Львовской области.

Сегодня, 5 февраля, в 2.20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по хулиганству (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Хулиганам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это событие. По его словам, за несколько часов памятник очистят от краски.

Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", - написал он в Facebook.

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