14:38  28 октября
В Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры
20:27  28 октября
В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один погибший, двое в больнице
17:22  28 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
28 октября 2020, 22:16 2

Стремительная распродажа: с молотка ушел еще один спиртзавод

28 октября 2020, 22:16 2
Читайте також українською мовою
Предприятие в Лопатине Львовской области продали за 50 миллионов гривен
Предприятие в Лопатине Львовской области продали за 50 миллионов гривен
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Очередной объект ГП «Укрспирт» приватизировано на онлайн аукционе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

28 октября 2020 года состоялся аукцион по приватизации Лопатинского МПД и хранение спирта из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.

На аукционе соревновались 4 участника, а цена выросла со стартовых 18,7 млн грн до финишных 50 млн грн.

После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным.

Напомним, 20 октября на Харьковщине приватизировали Артемовский спиртзавод за 50 млн грн.

приватизация Фонд госимущества аукцион Львовщина спиртзавод
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В двух общинах Львовщины повторно считают голоса
28 октября 2020, 18:39
Члены участка на Львовщине отказываются идти к больным COVID-19 избирателям
23 октября 2020, 16:00
На Прикарпатье разоблачили руководство водочного предприятия на сбыте нелегального спирта
23 октября 2020, 13:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »