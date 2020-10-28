Стремительная распродажа: с молотка ушел еще один спиртзавод

Предприятие в Лопатине Львовской области продали за 50 миллионов гривен

Предприятие в Лопатине Львовской области продали за 50 миллионов гривен

Фото: flickr

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

28 октября 2020 года состоялся аукцион по приватизации Лопатинского МПД и хранение спирта из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.

На аукционе соревновались 4 участника, а цена выросла со стартовых 18,7 млн грн до финишных 50 млн грн.

После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным.

Напомним, 20 октября на Харьковщине приватизировали Артемовский спиртзавод за 50 млн грн.