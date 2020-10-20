Фирма одного из нардепов уничтожала скважины трускавецких минеральных вод
На Львовщине СБУ предупредила уничтожение коммерческой структурой уникальной экологии курортного Трускавца.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Злоумышленники сознательно нарушали порядок использования и охраны недр, что привело к загрязнению месторождений и создало экологическую опасность в регионе. Эксплуатацию ряда целебных скважин типа "Нафтуся" было прекращено.
По заключению профильных экспертов, такая деятельность могла привести к уничтожению статуса Трускавца, как всемирно известного курорта.
Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц Трускавецкого горсовета и других госструктур.
По предварительным данным следствия, чиновники вносили заведомо ложные данные в отчетные документы относительно пользования недрами. Они умышленно занижали объемы специального водопользования, что могло нанести ущерб местному бюджету на 0,5 млн грн ежегодно.
Правоохранители провели выемку документов в городском совете Трускавца, Львовской геологоразведочной экспедиции, Бассейновом управлении водных ресурсов и Государственном агентстве водных ресурсов. Их предварительный анализ свидетельствует, что конечным владельцем коммерческих структур, что эксплуатировали скважины, является народный депутат одной из политических партий. Изъятая документация будет приложена к материалам дела.
Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Хмельницкой области вандалы уничтожили молодого леса на 100 тысяч гривен .