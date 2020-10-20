Фирма одного из нардепов уничтожала скважины трускавецких минеральных вод

В аварийном состоянии находятся более 20 инженерных сооружений

В аварийном состоянии находятся более 20 инженерных сооружений

Фото: СБУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Злоумышленники сознательно нарушали порядок использования и охраны недр, что привело к загрязнению месторождений и создало экологическую опасность в регионе. Эксплуатацию ряда целебных скважин типа "Нафтуся" было прекращено.

По заключению профильных экспертов, такая деятельность могла привести к уничтожению статуса Трускавца, как всемирно известного курорта.

Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц Трускавецкого горсовета и других госструктур.

По предварительным данным следствия, чиновники вносили заведомо ложные данные в отчетные документы относительно пользования недрами. Они умышленно занижали объемы специального водопользования, что могло нанести ущерб местному бюджету на 0,5 млн грн ежегодно.

Правоохранители провели выемку документов в городском совете Трускавца, Львовской геологоразведочной экспедиции, Бассейновом управлении водных ресурсов и Государственном агентстве водных ресурсов. Их предварительный анализ свидетельствует, что конечным владельцем коммерческих структур, что эксплуатировали скважины, является народный депутат одной из политических партий. Изъятая документация будет приложена к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницкой области вандалы уничтожили молодого леса на 100 тысяч гривен .