Мешканець Київщини із спільниками з Львівщини організували масштабний наркобізнес

Злочинці через Telegram-канал збували наркотичні засоби та психотропні речовини

Злочинці через Telegram-канал збували наркотичні засоби та психотропні речовини

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Пересилаючи наркотичні засоби та психотропні речовини поштовими відправленнями, мешканець Київської області разом зі спільниками – жителями Львівщини – налагодили схему збуту забороненого товару", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 24-річний мешканець міста Українка, що у Київській області, через Telegram-канал розповсюджував наркотики серед мешканців Львівщини. До незаконних оборудок долучив шістьох львів’ян з чітким розподілом ролей між ними.

За викритим фактом незаконної діяльності слідчі поліції Львівської області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві затримали банду, яка збувала наркотики та психотропи.