СБУ обыскивает помещения львовской областной налоговой службы

Причина обысков – систематическое вымогательство взяток налоговыми инспекторами

Причина обысков – систематическое вымогательство взяток налоговыми инспекторами

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции должностных лиц ГУ ГНС в Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, пишет RegioNews.

По данным досудебного следствия, несколько инспекторов отдела контроля за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий систематически требовали деньги от местных частных предпринимателей. За различные суммы неправомерной выгоды они не принимали мер правового реагирования на выявленные нарушения производственного процесса и правил реализации подакцизных товаров.

Задержали должностных лиц в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения $700 долларов очередной взятки.

Сейчас в помещении ГУ ГНС во Львовской области проходят обыски.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.

Напомним, на Одесчине руководство поселкового совета подозревают в вымогательстве денег с коммерсантов