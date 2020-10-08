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08 октября 2020, 18:22 2

СБУ обыскивает помещения львовской областной налоговой службы

08 октября 2020, 18:22 2
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Причина обысков – систематическое вымогательство взяток налоговыми инспекторами
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции должностных лиц ГУ ГНС в Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, пишет RegioNews.

По данным досудебного следствия, несколько инспекторов отдела контроля за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий систематически требовали деньги от местных частных предпринимателей. За различные суммы неправомерной выгоды они не принимали мер правового реагирования на выявленные нарушения производственного процесса и правил реализации подакцизных товаров.

Задержали должностных лиц в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения $700 долларов очередной взятки.

Сейчас в помещении ГУ ГНС во Львовской области проходят обыски.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.

Напомним, на Одесчине руководство поселкового совета подозревают в вымогательстве денег с коммерсантов

обыски взятка СБУ Львов Львовщина налоговая служба
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