На Одещині керівництво селищної ради підозрюють у вимаганні грошей з комерсантів

Хабарі вимагали за вирішення земельних питань

Хабарі вимагали за вирішення земельних питань

Фото: СБУ

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередньою версією слідства, посадовці Таїровської селищної ради організували функціонування злочинної схеми, створеної для вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за укладання договорів оренди на земельні ділянки.

Встановлено, що до функціонування схеми причетний депутат селищної ради, який підбирав потенційних клієнтів для оренди земельних ділянок.

Керівництво селищної ради займались оформленням дозвільних документів на передачу землі в оренду. Зокрема, правоохоронці задокументували вимагання зловмисниками неправомірної вигоди у сумі $6,6 тисяч від підприємця за надання дозвільних документів на розміщення торговельних павільйонів та передачу в оренду земельних ділянок.

Напередодні виборів до селищної ради, в яку фігуранти балотуються від різних політичних сил, активізували свою "роботу".

Правоохоронці затримали депутата Таїровської об’єднаної територіальної громади (Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області) згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у власному автомобілі після отримання всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності посадовців Таїровської селищної ради.

Нагадаємо, у Києві на хабарі затримали посадовця Держекоінспекції .