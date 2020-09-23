На Львівщині створять новий національний парк "Королівські бескиди"
Він розташовуватиметься на території Старосамбірського району
Він розташовуватиметься на території Старосамбірського району
На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт Указу Президента України про створення нового природного парку - "Королівські Бескиди" на території Старосамбірського району Львівської області площею 8997 гектарів.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Парк перебуватиме в управлінні Міндовкілля, уряд має забезпечити подальше функціонування парку як об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", - зазначив Василь Мокан.
Cтворення національного природного парку На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт Указу Президента України...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.
Нагадаємо, на Одещині у національному парку "Тузлівський лимани" висохли 5 із 13 лиманів .
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