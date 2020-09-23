На Львівщині створять новий національний парк "Королівські бескиди"

Він розташовуватиметься на території Старосамбірського району

Він розташовуватиметься на території Старосамбірського району

Фото: Facebook

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт Указу Президента України про створення нового природного парку - "Королівські Бескиди" на території Старосамбірського району Львівської області площею 8997 гектарів.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Парк перебуватиме в управлінні Міндовкілля, уряд має забезпечити подальше функціонування парку як об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", - зазначив Василь Мокан.

Cтворення національного природного парку На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт Указу Президента України... Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Одещині у національному парку "Тузлівський лимани" висохли 5 із 13 лиманів .