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23 вересня 2020, 15:31 7

На осінній призов в армію витратять понад 65 мільйонів гривень

23 вересня 2020, 15:31 7
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Під призовну кампанію підпадає 13 570 українців
Під призовну кампанію підпадає 13 570 українців
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про затвердження чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні - грудні 2020 року". На фінансування призову виділили 65,2 млн гривень.

Рішення прийнято на засіданні уряду 23 вересня, передає RegioNews.

Згідно з рішенням, 7 500 призовників направлять на строкову службу в Збройні сили України. Ще 4 970 тисяч спрямують в Національну гвардію, 500 - в Державну прикордонну службу і 600 - в Державну спеціальну службу транспорту.

Зазначається, що показники призову скорочені у порівнянні з попередніми розрахунками на 1,5 тис. осіб. На службу призиваються чоловіки віком 18-27 років, у яких немає права на звільнення від призову. При цьому призов громадян у віці 18-19 буде проводитися за їх бажанням.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ (Національна гвардія, Адміністрація Державної прикордонної служби, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту) до 3 жовтня 2020 року має перерахувати Міністерству оборони кошти за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу в Національну гвардію, Державну прикордонну службу, Державну спеціальну службу транспорту, в сумі 2 517 603,2 гривні, 253 280 гривень і 303 936 гривень відповідно.

Раніше повідомлялося, що заклик в армію для випускників шкіл відстрочать.

Кабмін призов прикордонники військові МВС ЗСУ
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