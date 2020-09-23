На осінній призов в армію витратять понад 65 мільйонів гривень

Під призовну кампанію підпадає 13 570 українців

Під призовну кампанію підпадає 13 570 українців

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про затвердження чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні - грудні 2020 року". На фінансування призову виділили 65,2 млн гривень.

Рішення прийнято на засіданні уряду 23 вересня, передає RegioNews.

Згідно з рішенням, 7 500 призовників направлять на строкову службу в Збройні сили України. Ще 4 970 тисяч спрямують в Національну гвардію, 500 - в Державну прикордонну службу і 600 - в Державну спеціальну службу транспорту.

Зазначається, що показники призову скорочені у порівнянні з попередніми розрахунками на 1,5 тис. осіб. На службу призиваються чоловіки віком 18-27 років, у яких немає права на звільнення від призову. При цьому призов громадян у віці 18-19 буде проводитися за їх бажанням.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ (Національна гвардія, Адміністрація Державної прикордонної служби, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту) до 3 жовтня 2020 року має перерахувати Міністерству оборони кошти за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу в Національну гвардію, Державну прикордонну службу, Державну спеціальну службу транспорту, в сумі 2 517 603,2 гривні, 253 280 гривень і 303 936 гривень відповідно.

Раніше повідомлялося, що заклик в армію для випускників шкіл відстрочать.