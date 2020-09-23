В Україні збільшать штрафи за порушення пожежної безпеки

Пропонується збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень

Пропонується збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, неприпустимо, коли через пожежі, які завдають збитки в сотні мільйонів гривень і ставлять під загрозу життя людей, передбачені штрафи у кілька сотень гривень.

"Шляхом встановлення штрафів, ми пропонуємо змінити цю ситуацію. Їх (штрафи, - ред.) необхідно збільшити в рази: ми пропонуємо від 510 до 10 000 гривень", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні за викрадення авто саджатимуть у тюрму.