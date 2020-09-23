16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 14:58 4

В Україні збільшать штрафи за порушення пожежної безпеки

23 вересня 2020, 14:58 4
Читайте также на русском языке
Пропонується збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень
Пропонується збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів підготував законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, неприпустимо, коли через пожежі, які завдають збитки в сотні мільйонів гривень і ставлять під загрозу життя людей, передбачені штрафи у кілька сотень гривень.

"Шляхом встановлення штрафів, ми пропонуємо змінити цю ситуацію. Їх (штрафи, - ред.) необхідно збільшити в рази: ми пропонуємо від 510 до 10 000 гривень", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні за викрадення авто саджатимуть у тюрму.

Кабмін пожежа безпека штраф уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »