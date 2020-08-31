09:44  31 серпня
В Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19
09:11  31 серпня
Ляшко: місцеві вибори в "червоній зоні" не скасують
08:19  31 серпня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2020, 11:21 4

На Львівщині шахтарі протестують під землею через заборгованість заробітної плати

31 серпня 2020, 11:21 4
Читайте также на русском языке
Під землею перебуває 29 гірник
Під землею перебуває 29 гірник
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Червоноградщині Львівської області триває страйк на шахті "Надія". Шахтарі вимагають виплатити заборговану ще з березня заробітну плату.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Родини гірників з березня не отримують зароблені гроші. Станом на 25 серпня борг перед працівниками підприємства сягнув 61,54 млн грн”, - повідомив Волинець.

За його словами, 29 гірників шахти "Надія" станом на ранок 31 серпня залишаються під землею. У декількох шахтарів через тиск погіршився стан здоров’я і було прийняте рішення піднятися на поверхню.

Гірники говорять, що протест триватиме доти, доки їм не виплатять заборговане.

Нагадаємо, 30 червня під Офіс президента прийшли страйкувати гірники з вимогою виплати боргів по зарплаті.

Крім того, шахтарі вимагають розглянути петицію про відставку Геруса.

гроші протест Львівщина шахта
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »