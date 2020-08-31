На Львівщині шахтарі протестують під землею через заборгованість заробітної плати

Під землею перебуває 29 гірник

Під землею перебуває 29 гірник

Фото: з відкритих джерел

На Червоноградщині Львівської області триває страйк на шахті "Надія". Шахтарі вимагають виплатити заборговану ще з березня заробітну плату.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Родини гірників з березня не отримують зароблені гроші. Станом на 25 серпня борг перед працівниками підприємства сягнув 61,54 млн грн”, - повідомив Волинець.

За його словами, 29 гірників шахти "Надія" станом на ранок 31 серпня залишаються під землею. У декількох шахтарів через тиск погіршився стан здоров’я і було прийняте рішення піднятися на поверхню.

Гірники говорять, що протест триватиме доти, доки їм не виплатять заборговане.

Нагадаємо, 30 червня під Офіс президента прийшли страйкувати гірники з вимогою виплати боргів по зарплаті.

Крім того, шахтарі вимагають розглянути петицію про відставку Геруса.