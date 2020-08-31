На Львовщине шахтеры протестуют под землей из-за невыплаты заработной платы
На Червоноградщине Львовской области продолжается забастовка на шахте "Надежда". Шахтеры требуют выплатить задолженную еще с марта заработную плату.
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Семьи горняков с марта не получают заработанные деньги. По состоянию на 25 августа долг перед работниками предприятия составил 61,54 млн грн”, - сообщил Волынец.
По его словам, 29 горняков шахты "Надежда" по состоянию на утро 31 августа остаются под землей. У некоторых шахтеров из-за давления ухудшилось состояние здоровья и было принято решение подняться на поверхность.
Горняки говорят, что протест будет продолжаться до тех пор, пока им не выплатят задолженность.
Напомним, 30 июня под Офис президента пришли бастовать горняки с требованием выплаты долгов по зарплате.
Кроме того, шахтеры требуют рассмотреть петицию об отставке Геруса.