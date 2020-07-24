Шахтарі вимагають розглянути петицію про відставку Геруса

Петиція шахтарів про звільнення Геруса ще 15 липня набрала достатню для розгляду президентом кількість підписів

Петиція шахтарів про звільнення Геруса ще 15 липня набрала достатню для розгляду президентом кількість підписів

Фото: rayon.in.ua

Народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням створити робочу групу для розгляду петиції шахтарів про звільнення Андрія Геруса з посади голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Про це Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши копію відповідного звернення до президента.

Звертаюся до вас з проханням дати доручення керівнику (відповідним заступникам) Офісу Президента щодо створення робочої групи із залученням до її складу народних депутатів, компетентних центральних органів виконавчої влади, представників трудових колективів та профспілкових організацій вугледобувних підприємств", - зазначається у звернені Михайла Волинця.



Петиція шахтарів про звільнення Геруса ще 15 липня набрала достатню для розгляду Президентом кількість підписів (25613). Її розгляд офіційно розпочався 20 липня.

Майже 30 тисяч українців, які залишили голоси під петицією "Врятуйте вугільну галузь України, виженіть Геруса з... Опубліковано Михайло Волинець Пʼятниця, 24 липня 2020 р.

Голова незалежної профспілки гірників наголосив, що президент повинен прийняти рішення не пізніше ніж через 10 днів після початку її розгляду.

"Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення... Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 23 липня 2020 р.



Як відомо, петиція зареєстрована Леонідом Шебановим в травні 2020 року від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагають відставки Геруса і звинувачують його штучному створенні кризи на енергоринку і доведенні вугільної галузі до банкрутства.

Нагадаємо, 30 червня під Офіс президента прийшли страйкувати гірники з вимогою виплати боргів по зарплаті.

Крім того, шахтарі вимагали заборонити імпорт електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора - Російської Федерації, а також Білорусі; відновити роботу блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи.