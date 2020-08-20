На шахті "Червоноградська" у Львівській області загинув гірник
Деталі нещасного випадку з'ясовуються
Деталі нещасного випадку з'ясовуються
У Львівській області на шахті "Червоноградська" отримав несумісні з життям травми 35-річний гірник Олександр Лукаш.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.
Трагедія сталася, коли працівник вуглевидобувного підприємства перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав він у соцмережі Facebook.
Нагадаємо, 27 липня на шахті "Новодружеська" на Луганщині загинув гірник.
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