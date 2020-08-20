На шахті "Червоноградська" у Львівській області загинув гірник

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

Трагедія сталася, коли працівник вуглевидобувного підприємства перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав він у соцмережі Facebook.