На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб горняк
Детали несчастного случая выясняются
Детали несчастного случая выясняются
Во Львовской области на шахте "Червоноградская" получил несовместимые с жизнью травмы 35-летний горняк Александр Лукаш.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось", - написал он в соцсети Facebook.
Напомним, 27 июля на шахте "Новодружеска" на Луганщине погиб горняк.
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