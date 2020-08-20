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20 августа 2020, 21:37 1

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб горняк

20 августа 2020, 21:37 1
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Детали несчастного случая выясняются
Фото из открытых источников
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Во Львовской области на шахте "Червоноградская" получил несовместимые с жизнью травмы 35-летний горняк Александр Лукаш.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось", - написал он в соцсети Facebook.

Напомним, 27 июля на шахте "Новодружеска" на Луганщине погиб горняк.

Львовщина шахтеры шахта несчастный случай смерть
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