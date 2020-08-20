На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб горняк

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось", - написал он в соцсети Facebook.