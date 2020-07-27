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27 липня 2020, 21:35

На шахті "Новодружеська" на Луганщині загинув гірник

27 липня 2020, 21:35
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Фото: Суспільне
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Годину тому на шахті «Новодружеська» (ДХК «Лисичанськвугілля») загинув гірник Костянтин Прохорцев.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише RegioNews.

Загиблому шахтарю був 41 рік. Без батька залишилися двоє дітей 16 та 11 років.

Як я неодноразово наголошував, через невчасні розрахунки трейдерів з вугледобувними підприємствами, через накопичення багатомільйонних заборгованостей, шахти не мають коштів на модернізацію процесу видобування, економлять на закупівлі засобів індивідуального захисту", - написав Волинець про причини трагедії.

З Луганської області повідомляють, що годину тому на Шахті "Новодружеська" (ДХК "Лисичанськвугілля") загинув гірник –...

Опубліковано Михайло Волинець Понеділок, 27 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні це вже третій нещасний випадок на виробництві в нашій країні. Раніше повідомлялося, що у Харкові під час ремонтних робіт задихнулися четверо комунальників.

Пізніше стало відомо, що на Миколаївщині від отриманих на підприємстві опіків померли двоє чоловіків.

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