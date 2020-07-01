На Львівщині дозволили роботу оздоровчих комплексів
У місті Трускавці Львівської області комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення відкрити з 1 липня санаторії, відпочинкові та оздоровчі комплекси.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Трускавецької міської ради.
Починаючи з 1 липня 2020 року на території міста дозволили наступні пом’якшення, а саме:
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (заклади лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-туристичної сфер міста), масажно-лікувальних кабінетів, крім дитячих закладів оздоровлення.
- роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків, стадіонів, басейнів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб).
- діяльність закладів харчування (ресторанів, кафе), зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях (кількість відвідувачів в приміщенні не більше ніж 10 осіб).
- роботу дитячих атракціонів тільки на відкритих майданчиках з дотриманням всіх протиепідеміологічних вимог.
Водночас, через значне погіршенням епідеміологічної ситуації на території Львівської області, у місті забороняється перевезення пасажирів автомобільним громадським транспортом.
Нагадаємо, за даними Львівського обласного лабораторного центру, у Трускавці 14 випадків захворювання на COVID-19.
Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.