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01 липня 2020, 13:59 8

На Львівщині дозволили роботу оздоровчих комплексів

01 липня 2020, 13:59 8
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Також дозволили діяльність санаторіїв та ресторанів
Також дозволили діяльність санаторіїв та ресторанів
Фото: з відкритих джерел
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У місті Трускавці Львівської області комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення відкрити з 1 липня санаторії, відпочинкові та оздоровчі комплекси.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Трускавецької міської ради.

Починаючи з 1 липня 2020 року на території міста дозволили наступні пом’якшення, а саме:

  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (заклади лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-туристичної сфер міста), масажно-лікувальних кабінетів, крім дитячих закладів оздоровлення.
  • роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків, стадіонів, басейнів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб).
  • діяльність закладів харчування (ресторанів, кафе), зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях (кількість відвідувачів в приміщенні не більше ніж 10 осіб).
  • роботу дитячих атракціонів тільки на відкритих майданчиках з дотриманням всіх протиепідеміологічних вимог.

Водночас, через значне погіршенням епідеміологічної ситуації на території Львівської області, у місті забороняється перевезення пасажирів автомобільним громадським транспортом.

Нагадаємо, за даними Львівського обласного лабораторного центру, у Трускавці 14 випадків захворювання на COVID-19.

Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

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