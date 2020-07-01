09:58  01 липня
В Україні скоротилася кількість нових випадків COVID-19
11:14  01 липня
В Житомирі послаблюють карантинні заходи: що відкриють
08:21  01 липня
Бойовики 12 разів зривали "тишу" на Донбасі, є поранені
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 10:30 4

У Львівській області завантаженість лікарень наближається до критичної межі

01 липня 2020, 10:30 4
Читайте также на русском языке
В регіоні продовжили карантин до 7 липня
В регіоні продовжили карантин до 7 липня
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Через високі показники захворюваності на COVID-19 у Львівській області продовжили карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає RegioNews.

Зокрема, в області спостерігається висока кількість звернень хворих до лікарень по допомогу і стабільно високі цифри госпіталізованих.

Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людей, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної познаки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий, порівняно з початком пандемії", - сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину.

Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання у джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи. Саме нехтування власною безпекою та карантинними обмеженнями призводять до погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні", - додав чиновник.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я складає 44,4% від загальної кількості (при нормі менше ніж 50%).

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19,0 % при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 24,9% при нормі менш як 11%", - додав Чемерис.

Саме тому обласна комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 7 липня.

Нагадаємо, станом на 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки.

коронавірус карантин Львівщина лікарні ОДА Максим Козицький
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Чиновників Харківської ОДА звинуватили у привласненні півмільйона гривень
01 липня 2020, 10:06
В Україні скоротилася кількість нових випадків COVID-19
01 липня 2020, 09:58
На Київщині зірвали поставки ШВЛ: фірму підозрюють у привласненні 10 млн гривень
01 липня 2020, 08:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »