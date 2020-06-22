В установі підтвердили два випадки інфікування коронавірусом

В установі підтвердили два випадки інфікування коронавірусом

У приміщенні уже провели дезінфекцію, а до 24 червня працівників, які контактували із хворими, протестують на Covid-19.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, пише RegioNews.

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Львові, закрили на карантин через підтверджені випадки інфікування коронавірусом у працівників.

Львівська юстиція переходить на дистанційний режим роботи та не приймає відвідувачів. Мешканців просять звертатись на гарячу лінію, або через електронну пошту.

Карантин у львівській юстиції наразі запровадили до 31 липня, однак якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись, то його можуть завершити швидше.

Як відомо, Львівська область є новим лідером за темпами розповсюдження коронавірусу. Лише за минулу добу тут підтвердили 200 нових випадків захворювання.



Нагадаємо, сьогодні в Україні повідомили про ще 681 новий випадок COVID-19.