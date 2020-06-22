В учреждении подтвердили два случая заражения коронавирусом

В учреждении подтвердили два случая заражения коронавирусом

В помещении уже провели дезинфекцию, а до 24 июня работников, которые контактировали с больными, протестуют на Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции во Львове, закрыли на карантин из-за подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом у работников.

Львовская юстиция переходит на дистанционный режим работы и не принимает посетителей. Жителей просят обращаться на горячую линию, или через электронную почту.

Карантин во львовской юстиции сейчас ввели до 31 июля, однако если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, то его могут завершить быстрее.

Как известно, Львовская область является новым лидером по темпам распространения коронавирус. Только за минувшие сутки здесь подтвердили 200 новых случаев заболевания.

Напомним, сегодня в Украине сообщили о еще 681 новый случай COVID-19.