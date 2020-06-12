Україна відкриє КПВВ на адмінкордоні з Кримом 15 червня

Обов'язкова обсервація скасовується

Обов'язкова обсервація скасовується

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Віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що робота контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні з анексованим Кримом відновиться з 15 червня.

Про це сообщает пресслужба міністерства, передає RegioNews.

Проведено ряд консультацій з постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративному кордоні з Кримом. Результатом переговорів стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня", - повідомив Рєзніков.

Для громадян, які перетинають кордон, скасовується обов'язкова обсервація.

У той же час всі, хто перетинає кордон, повинні будуть дати письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Порушникам цієї умови загрожує штраф 17 тисяч гривень.

Обов'язковим залишається необхідність дотримання епідеміологічних вимог - контролю температури тіла і використання захисних масок і рукавичок.

Раніше повідомлялося, що українська частина контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Маріїнка" розпочала роботу 10 червня в 11 годин, проте бойовики відмовляються пропускати людей на окуповану територію.