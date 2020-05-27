"На полуницю": Україну покидають юрби заробітчан

Черги українців, охочих потрапити на роботу в Польщу, щодня збільшується

Фото: Дмитро Бенюк

Черги українців, охочих потрапити на роботу в Польщу, щодня збільшується

Про це пише RegioNews з посиланням на Страна.иа.

Щодня "Шегині" штурмують тисяча-дві українців, в основному заробітчан, які йдуть збирати полуницю в Польщу.

Ажіотаж на пішому переході не тількичерез безробіття в Україні. Прохід тут - безкоштовний, в той час як за проїзд через автомобільні КПП перевізники вимагають по 50-100 доларів.

Фото: Любов Банік

Щоб потрапити в Польщу, потрібно простояти мінімум 5-6 годин. Поляки суворо доглядають особисті речі і перевіряють документи, багатьох не пускають.

Польські прикордонники забирають по 5-10 чоловік, перевіряють температуру та адресу проходження карантину (для тих, хто їде на роботу). На паспортному контролі перевіряють багаж зі стандартними питаннями: сигарети/алко/сало/м'ясо. "Прикопуються" до всього, за найменшу помилку відправляють в початок черги. Адреси для карантину перевіряють телефонують за номером у запрошенні. Головне мати при собі паспорт та документ з доказом того, що ти їдеш туди не просто так, у кого-то це "засвядченье" з роботи, у кого з навчання. Так само, часто запитують про страховку, її теж треба мати", - розповів львів'янин Андрій Панас.

За словами прикордонників, у вихідні більше людей заходять в Україну, а в будні дні – виходять.

Як розповіла прес-секретар Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор, за минулі вихідні пункт пропуску "Шегині-Медика" перетнули більше 4,5 тисяч осіб (близько 2,6 тисяч йшли в Україну, та майже 2 тисячі - в Польщі). У будні навпаки, більше людей покидає Україну.

Фото: Тетяна Лесюк

Нагадаємо, Польща спростила в'їзд працівникам з України під час карантину.