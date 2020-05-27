"На полуницю": Україну покидають юрби заробітчан
На пішому переході українсько-польського кордону "Шегині-Медика" - справжній колапс. Черга «на вихід" зростає щодня.
Про це пише RegioNews з посиланням на Страна.иа.
Щодня "Шегині" штурмують тисяча-дві українців, в основному заробітчан, які йдуть збирати полуницю в Польщу.
Ажіотаж на пішому переході не тількичерез безробіття в Україні. Прохід тут - безкоштовний, в той час як за проїзд через автомобільні КПП перевізники вимагають по 50-100 доларів.
Фото: Любов Банік
Щоб потрапити в Польщу, потрібно простояти мінімум 5-6 годин. Поляки суворо доглядають особисті речі і перевіряють документи, багатьох не пускають.
Польські прикордонники забирають по 5-10 чоловік, перевіряють температуру та адресу проходження карантину (для тих, хто їде на роботу). На паспортному контролі перевіряють багаж зі стандартними питаннями: сигарети/алко/сало/м'ясо. "Прикопуються" до всього, за найменшу помилку відправляють в початок черги. Адреси для карантину перевіряють телефонують за номером у запрошенні. Головне мати при собі паспорт та документ з доказом того, що ти їдеш туди не просто так, у кого-то це "засвядченье" з роботи, у кого з навчання. Так само, часто запитують про страховку, її теж треба мати", - розповів львів'янин Андрій Панас.
За словами прикордонників, у вихідні більше людей заходять в Україну, а в будні дні – виходять.
Як розповіла прес-секретар Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор, за минулі вихідні пункт пропуску "Шегині-Медика" перетнули більше 4,5 тисяч осіб (близько 2,6 тисяч йшли в Україну, та майже 2 тисячі - в Польщі). У будні навпаки, більше людей покидає Україну.
Фото: Тетяна Лесюк
Нагадаємо, Польща спростила в'їзд працівникам з України під час карантину.
Також Польща дозволила в'їзд українським студентам.
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