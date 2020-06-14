В пункте пропуска "Шегини" установили палатки для туристов

Каркасные палатки будут защищать от жары и ливней

Каркасные палатки будут защищать от жары и ливней

Рятувальни установили палатки для улучшения бытовых условий граждан, которые стоят в очередях на украинско-польской границе

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

С целью обеспечения надлежащих условий для граждан, которые пересекают государственную границу Украины с Республикой Польша на пункте пропуска "Шегини-Медика", спасатели Львовщины установили 2 палатки.

В этих палатках граждане, пересекающие границу на пункте пропуска "Шегини-Медика" могут отдохнуть, выпить воды и спрятаться от палящего солнца и неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что через огромные очереди на украинско-польской границе, люди по несколько дней ждут в жару или под дождем прямо на дороге без надлежащих бытовых условий.

Очереди на выезд также образуются и на границе с Румынией и Венгрией.