У гірських районах Буковини затопило села і розмило дороги

Рятувальники продовжують укріплювати дамбу, аби запобігти затопленню ще двох десятків сіл та евакуації місцевих жителів

Рятувальники продовжують укріплювати дамбу, аби запобігти затопленню ще двох десятків сіл та евакуації місцевих жителів

Фото: ДСНС

Через тривалі дощі у Путильському районі Чернівецької області затопило село Розтоки, а дорогу до райцентру Путила повністю розмило. У селі Банилів Вижницького району продовжують укріплювати дамбу, щоб запобігти затопленню ще понад двох десятків сіл.

Відео затопленого села і розмитої дороги поширюють у соцмережах, пише RegioNews.

На відео видно, що річка Черемош вийшла з берегів. Велика вода підтопила городи, будинки стоять у воді, підтопило дорогу.

Там по пояс вода зараз", - чути голос за кадром у відео.

#новиниЧЕ Село Розтоки, Чернівецька область...без коментарів. Відео надав @germanchiko Опубліковано Chernivtsigram Субота, 13 червня 2020 р.

Вода тече по дорозі та городах і з такою силою, що на подвір'я господарств занесло великі дерева.

#новиниЧЕ - в Розтоках сьогодні... @cheva_y @iambodia Опубліковано Chernivtsigram Субота, 13 червня 2020 р.

На дорозі до селище Путила вода змила частину дороги, тому нині дістатися райцентру вкрай важко. Відсутнє автомобільне сполучення між селищем міського типу Путила та містом Вижниця.

Рятувальники повідомляють, що тривають роботи по укріпленню пошкодженої ділянки дамби на відрізку с. Мілієво – с. Банилів Вижницького району. Значну допомогу надають місцеві жителі. Під час проведення берегоукріплювальних робіт дамби використовувалася важка інженерна техніка.

Крім того, через негоду без світла залишилися 22 населених пункти області.

У самих Чернівцях ширяться панічні настрої через можливе затоплення Калинівського ринку. Дехто з підприємців вивозить свій товар. Мер Чернівців Олексій Каспрук вважає, що поки що загрози затоплення ринку немає. Утім, прогноз погоди на найближчий тиждень – невтішний. До 22 червня, за даними синоптиків, щодня очікуються дощі.

Загрози підтоплення Калинки і Добробуту зараз НЕМАЄ! ОБС (одна баба сказала) технологія в дії. Провокатори 🤬🤬🤬... Опубліковано Олексій Каспрук Субота, 13 червня 2020 р.

Нагадаємо, через тривалі зливи піднявся рівень гірських річок Прут та Черемош. Два дні тому жителям Банилова і довколишніх сіл служба ДСНС повідомила про можливу евакуацію у разі прориву дамби і порадила зібрати речі і документи.