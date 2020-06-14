09:46  14 червня
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
15:54  14 червня
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
11:01  14 червня
Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників
UA | RU
UA | RU
14 червня 2020, 10:35 28

У гірських районах Буковини затопило села і розмило дороги

14 червня 2020, 10:35 28
Читайте также на русском языке
Рятувальники продовжують укріплювати дамбу, аби запобігти затопленню ще двох десятків сіл та евакуації місцевих жителів
Рятувальники продовжують укріплювати дамбу, аби запобігти затопленню ще двох десятків сіл та евакуації місцевих жителів
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Через тривалі дощі у Путильському районі Чернівецької області затопило село Розтоки, а дорогу до райцентру Путила повністю розмило. У селі Банилів Вижницького району продовжують укріплювати дамбу, щоб запобігти затопленню ще понад двох десятків сіл.

Відео затопленого села і розмитої дороги поширюють у соцмережах, пише RegioNews.

На відео видно, що річка Черемош вийшла з берегів. Велика вода підтопила городи, будинки стоять у воді, підтопило дорогу.

Там по пояс вода зараз", - чути голос за кадром у відео.

#новиниЧЕ Село Розтоки, Чернівецька область...без коментарів. Відео надав @germanchiko

Опубліковано Chernivtsigram Субота, 13 червня 2020 р.

Вода тече по дорозі та городах і з такою силою, що на подвір'я господарств занесло великі дерева.

#новиниЧЕ - в Розтоках сьогодні... @cheva_y @iambodia

Опубліковано Chernivtsigram Субота, 13 червня 2020 р.

На дорозі до селище Путила вода змила частину дороги, тому нині дістатися райцентру вкрай важко. Відсутнє автомобільне сполучення між селищем міського типу Путила та містом Вижниця.

Рятувальники повідомляють, що тривають роботи по укріпленню пошкодженої ділянки дамби на відрізку с. Мілієво – с. Банилів Вижницького району. Значну допомогу надають місцеві жителі. Під час проведення берегоукріплювальних робіт дамби використовувалася важка інженерна техніка.

Крім того, через негоду без світла залишилися 22 населених пункти області.

У самих Чернівцях ширяться панічні настрої через можливе затоплення Калинівського ринку. Дехто з підприємців вивозить свій товар. Мер Чернівців Олексій Каспрук вважає, що поки що загрози затоплення ринку немає. Утім, прогноз погоди на найближчий тиждень – невтішний. До 22 червня, за даними синоптиків, щодня очікуються дощі.

Загрози підтоплення Калинки і Добробуту зараз НЕМАЄ! ОБС (одна баба сказала) технологія в дії. Провокатори 🤬🤬🤬...

Опубліковано Олексій Каспрук Субота, 13 червня 2020 р.

Нагадаємо, через тривалі зливи піднявся рівень гірських річок Прут та Черемош. Два дні тому жителям Банилова і довколишніх сіл служба ДСНС повідомила про можливу евакуацію у разі прориву дамби і порадила зібрати речі і документи.

Буковина Чернівці горы річка Повінь дамба ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд поновив на посаді люстрованого начальника ДСНС Закарпатської області
10 червня 2020, 17:26
Обвал будинку в Одесі: названі причини краху
10 червня 2020, 13:04
Стрілянина на Буковині: поранили двох поліцейських
10 червня 2020, 10:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Всі блоги »