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08 червня 2020, 13:27 6

Львівська влада попросила у Кабміна допустити послаблення карантину в регіоні

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08 червня 2020, 13:27 6
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Хочуть відновити роботу всіх обласних маршрутів
Фото: Львівська міська рада
Хочуть відновити роботу всіх обласних маршрутів

Голова Львівської ОДА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий попросили Кабмін дозволити послабити карантинні обмеження в регіоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію Садового в Facebook.

На вихідних мали спільну нараду з прем'єр-міністром. Разом з Максимом Козицким переконували главу уряду дати дозвіл обласній комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних закладів. Також необхідно відновити роботу всіх обласних маршрутів в режимі спецперевозок", — написав Садовий.

Мер Львова наголосив, що в місті вже напрацьовані протоколи для відновлення роботи фітнес-центрів в умовах карантину.

"Сподіваюся, Кабмін нас почує і вже завтра на засіданні ці ініціативи будуть враховані", — резюмував він.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавірус, з них 2162 у Львівській області.

У Львові закрили на дезінфекцію районний суд - там виявили коронавірус у судді.


карантин Львів Львівщина Андрій Садовий Максим Козицький
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