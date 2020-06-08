Львівська влада попросила у Кабміна допустити послаблення карантину в регіоні
Голова Львівської ОДА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий попросили Кабмін дозволити послабити карантинні обмеження в регіоні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію Садового в Facebook.
На вихідних мали спільну нараду з прем'єр-міністром. Разом з Максимом Козицким переконували главу уряду дати дозвіл обласній комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних закладів. Також необхідно відновити роботу всіх обласних маршрутів в режимі спецперевозок", — написав Садовий.
Мер Львова наголосив, що в місті вже напрацьовані протоколи для відновлення роботи фітнес-центрів в умовах карантину.
"Сподіваюся, Кабмін нас почує і вже завтра на засіданні ці ініціативи будуть враховані", — резюмував він.
Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавірус, з них 2162 у Львівській області.
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