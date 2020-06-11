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11 июня 2020, 11:55 26

Во Львове началась акция протеста против карантина

11 июня 2020, 11:55 26
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Организаторы требуют снять ограничения на пассажирские перевозки в пределах области
Организаторы требуют снять ограничения на пассажирские перевозки в пределах области
Фото: Михаил Яворский
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Во Львове от стадиона «Арена Львов» стартовала акция перевозчиков, в которой принимает участие более полусотни больших и малых автобусов

Об этом пишет ОО "Варта-1", передает RegioNews.

В четверг, 11 июня, и пятницу, 12 июня, во Львове пройдет акция протеста с участием предпринимателей туристической отрасли и перевозчиков в сфере нерегулярных перевозок.

Состоится протест в виде автопробега по улицам города автобусами в количестве 50-70 автобусов.

Как сообщают организаторы, цель акции: принять решение о снятии карантинных ограничений на осуществление нерегулярных автобусных пассажирских перевозок в пределах области (в пределах посадочных мест в автобусах).

Напомним, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый попросили Кабмин позволить ослабить карантинные ограничения в регионе.

Однако Кабмин отказался ослаблять карантин во Львовской области, ссылаясь на критерии Минздрава.

коронавирус карантин автобус Львов протесты Львовщина
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