Во Львове началась акция протеста против карантина

Организаторы требуют снять ограничения на пассажирские перевозки в пределах области

Организаторы требуют снять ограничения на пассажирские перевозки в пределах области

Фото: Михаил Яворский

Во Львове от стадиона «Арена Львов» стартовала акция перевозчиков, в которой принимает участие более полусотни больших и малых автобусов

Об этом пишет ОО "Варта-1", передает RegioNews.

В четверг, 11 июня, и пятницу, 12 июня, во Львове пройдет акция протеста с участием предпринимателей туристической отрасли и перевозчиков в сфере нерегулярных перевозок.

Состоится протест в виде автопробега по улицам города автобусами в количестве 50-70 автобусов.

Как сообщают организаторы, цель акции: принять решение о снятии карантинных ограничений на осуществление нерегулярных автобусных пассажирских перевозок в пределах области (в пределах посадочных мест в автобусах).

Напомним, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый попросили Кабмин позволить ослабить карантинные ограничения в регионе.

Однако Кабмин отказался ослаблять карантин во Львовской области, ссылаясь на критерии Минздрава.