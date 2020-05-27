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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
27 мая 2020, 13:49 2

Стали известны первые результаты ИФА-тестирования во Львове

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27 мая 2020, 13:49 2
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Антитела к коронавирусу обнаружили у семерых работников больницы скорой помощи
Антитела к коронавирусу обнаружили у семерых работников больницы скорой помощи

Стали известны результаты ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу у работников Львовской станции «скорой помощи». Из сорока работников антитела обнаружили у семерых человек, из которых трое не знали, что переболели COVID-19.

Как передает "Громадське", об этом сообщил директор по анестезиологической работе Львовской больницы скорой медицинской помощи Иван Миськив, пишет RegioNews.

Из семи счастливчиков с антителами, только четверо знали о своем диагнозе и проходили ПЛР-тестирование.

У четверых проводились ПЦР-тесты. Медики перенесли заболевание в легкой форме. Еще трое — очевидно, перенесли сверхлегкую форму, потому что симптомов не было и ПЦР-тест они не сдавали", — отметил Иван Миськив.

"ИФА-тестирование определяет, как организм борется с вирусом. Если вирус - антиген, то на него вырабатывается нейтрализующее антитело. То есть, производятся иммуноглобулины. Начиная с 4−5 дня можно определить иммуноглобулины M i G. Если определяются иммуноглобулины G, то это говорит о том, что человек уже переболел", — уточнил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Во Львове первоочередно тестируют всех медиков больницы скорой медицинской помощи и первой городской больницы — для них ИФА-анализ бесплатный.

Позже по такой же схеме проверят работников, обеспечивающих жизнедеятельность города — полицейских, коммунальщиков и военных.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что ИФА-тестирование, в первую очередь, будут проводить людям с симптомами и клиническими проявлениями коронавируса, а также контактным лицам, даже если симптомов COVID-19 нет. Также будут тестироваться все группы риска.


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