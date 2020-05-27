Работники Львовского тубдиспансера три месяца не получают зарплату
В рамках второго этапа медреформы диспансер не утвердили как отдельную больницу. Не произошло и объединения с Центром легочного здоровья, поскольку коллектив не дал согласия на такое объединение. Поэтому заведение работает без финансирования.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная активистка Наталья Шелестак.
Вопрос существования именно этого заведения - подвешенный и не ясно как выходить из ситуации. Врачи работают , пациенты принимают, но зарплату не получают. Потому что заведение не преобразовано и соглашение не подписано", - написала Наталья Шелестак.
Активистка также сообщила, что будет обращаться к депутатам областного совета и департамента здравоохранения, чтобы содействовать в решении проблемы.
Как врачи могут думать о завтра, если не знают, что ждать сегодня? Сейчас с Тарас Ворко наведались к Львовского...Опубликовано Натальей Шелестак Вторник, 26 мая 2020 г.
Напомним, ранее львовские медики требовали убрать палатки политических партий из-под больниц.
Ттакже из-за невыплаты зарплаты бастовали медики харьковской "скорой".
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