У Львові на хабарі спіймали працівника податкової
Працівники ДБР міста Львові затримали під час одержання 1000 доларів США хабаря працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС в Закарпатській області.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, податківець вимагав 2000 доларів США від підприємця за не створення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності.
26 травня його було затримано під час отримання другої частини хабаря. Нараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.
Також його буде відсторонений від займаної посади.
Нагадаємо, правоохоронці затримали під час отримання хабара в розмірі 4000 доларів депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.
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