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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 21:25 14

У Львові на хабарі спіймали працівника податкової

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26 травня 2020, 21:25 14
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Ним виявився працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції 
Ним виявився працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції 

Працівники ДБР міста Львові затримали під час одержання 1000 доларів США хабаря працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС в Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, податківець вимагав 2000 доларів США від підприємця за не створення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності.

26 травня його було затримано під час отримання другої частини хабаря. Нараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Також його буде відсторонений від займаної посади.

Нагадаємо, правоохоронці затримали під час отримання хабара в розмірі 4000 доларів депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.


ДБР хабар Львів ДФС
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