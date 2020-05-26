У Львові на хабарі спіймали працівника податкової

Ним виявився працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Ним виявився працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Працівники ДБР міста Львові затримали під час одержання 1000 доларів США хабаря працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС в Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, податківець вимагав 2000 доларів США від підприємця за не створення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності.

26 травня його було затримано під час отримання другої частини хабаря. Нараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Також його буде відсторонений від займаної посади.

Нагадаємо, правоохоронці затримали під час отримання хабара в розмірі 4000 доларів депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.