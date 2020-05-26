Аеропорт "Львів" планує почати роботу 15 червня

В аеропорт будуть пускати пасажирів в масках і з дотриманням дистанції

Фото: Аеропорт "Львів"

В аеропорт будуть пускати пасажирів в масках і з дотриманням дистанції

Про це заявила директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

Є така надія, що в п'ятницю приймуть рішення, що наш регіон може приймати авіасполучення з 15 червня", – сказала Тетяна Романовська.

За її словами, аеропорт відповідає всім критеріям для відновлення роботи.

"Агенти з реєстрації будуть мати окрему одяг і захисні маски. Також поставимо скляні бар'єри на стійках реєстрації на посадку... Вже зараз ми клеїмо обмеження в залі реєстрації, обмежуємо сидіння через одне", – розповіли в аеропорту.

Романовська також додала, що в термінал аеропорту зможуть заходити тільки пасажири, які пройшли температурний скринінг. Вони повинні бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції.

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