Львовский мусор: деньги разворовали, а до свалки не довезли

Правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе твердых бытовых отходов

Фото: ГУ Нацполиции Львовской области

Правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе твердых бытовых отходов

Как установили правоохранители во время досудебного расследования, злоумышленники, при содействии должностных лиц предприятий, которые вывозят мусор, организовали схему хищения бюджетных средств.

Злоумышленники подделывали документы, указывая, что твердые бытовые отходы перевозятся на свалки Киевской Житомирской и других областей, при этом завышая стоимость вывоза. Однако полицейские установили, что вывезенные из Львова отходы незаконно захоронялись на Львовщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области.

В настоящее время проводятся обыски на территории Львовский Киевской и Івано-Франковськой областей – в местах работы и проживания злоумышленников, а также незаконного захоронения твердых бытовых отходов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья'я людей или окружающей среды) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы от трех до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

"И снова львовское мусора..." #Правоохоронці_Львівщини прекратили хищения бюджетных средств при вывозе твердых... Опубликовано Полиция Львовской области Четверг, 21 мая 2020 года.

Напомним, в феврале львовское мусора предложили вывозить на Буковину.

Из-за стремления "протолкнуть" это решение на сессии, выборной должности лишился один из мэров городов на Буковине.

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