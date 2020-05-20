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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 17:54 3

Через обвал мосту на Дніпропетровщині відкрили одразу три кримінальні справи

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20 травня 2020, 17:54 3
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Попередня версія обвалу мосту – надмірна вага фури
Попередня версія обвалу мосту – надмірна вага фури

На Дніпропетровщині за фактом обвалу частини автомобільного мосту поліція відкрила три кримінальні провадження.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Дніпропетровської області, пише RegioNews.

Кримінальні провадження відкрили за ч. 1 ст. 367(службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291(порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події.

На Дніпропетровщині за фактом обвалу частини автомобільного мосту поліція відкрила три кримінальні провадження. Обвал...

Опубліковано Поліція Дніпропетровської області Середа, 20 травня 2020 р.

За версією "Укравтодору", причиною надзвичайної ситуації могла стати надмірна вага фури.

Також в "Укравтодорі" повідомили, що міст, де трапилася аварія, нещодавно ремонтували.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня в селі Олексіїївка Дніпропетровської області обвалився міст через річку Чортомлик. У той момент мостом саме переїжджала навантажена фура. В результаті автомобіль завис над рікою. Внаслідок події люди не постраждали.


кримінальна справа міст Дніпро аварія Дніпропетровська область
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