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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 17:16 7

Поліція відкрила кримінальне провадження проти мера Кременчука

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20 травня 2020, 17:16 7
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Поліція розслідує заяву Олександра Курилова про перешкоджання мером професійній діяльності журналіста
Фото: сторінка Віталія Малецького у Facebook
Поліція розслідує заяву Олександра Курилова про перешкоджання мером професійній діяльності журналіста

Поліція Кременчука відкрила кримінальне провадження проти мера міста Віталія Малецького за перешкоджання журналістської діяльності.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Кременчуцька газета.

Автозаводський райсуд Кременчука зобов’язав місцевий відділ поліції відкрити кримінальне провадження проти міського голови Кременчука Віталія Малецького за фактом заяви від редактора газети "Програма плюс" Олександра Курилова.

У заяві Курилов написав про хамську поведінку міського голови, який ображає журналістів та нацьковує на ЗМІ поліцію та СБУ.

Журналіст повідомив, що під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 6 квітня 2020 року, Віталій Малецький згадав публікацію Олександра Курилова і при цьому використав такі фрази:

Якщо ми до вас звикли вже, до вашого ідіотизму вже, то люди там ні", "Я прошу зараз офіційний лист підготувати за моїм підписом і роз’яснити, що ця людина трошки хвора", "Сьогодні після цього опуса його тисячі людей залишаться без продуктових наборів, тому що він написав ідіотизм", "Просто урод, а не журналіст".

Також мер Кременчука звернувся до присутнього представника СБУ з проханням перевірити діяльність газети "Програма плюс", діяльність пана Курилова, його трудові відносини з усіма засновниками газети: яким чином вона виходить, хто її фінансує, скільки податків сплачують тощо. Після цього мер звинуватив журналіста у саботажі і підривній діяльності.

Олександр Курилов вважає, що поведінка Малецького несумісна із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування". Також дії Малецького порушують вимоги ст. 24 Закону України "Про інформацію" щодо заборони цензури та заборони втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації.

Якщо провину Віталія Малецького доведуть у суді, йому "світить" штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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