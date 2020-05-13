Через "коронакризу" бюджет Миколаєва недоотримав більше 40 млн грн податків
Через кризу, шо виникла у зв’язку із запровадженням карантинних заходів, бюджет Миколаєва недоотримав 42,8 мільйонів гривень податків.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.
За словами міського голови, станом на 1 травня місто не отримало близько 42,8 мільйона гривень з ПДФО, оренди землі та інших джерел.
"ПДФО - 23,3 млн грн, плата за землю - 16,8 млн грн, адмінпослуги - 2,1 млн грн, оренда коммайна - 1,8 млн грн. При цьому карантин ще не закінчився", - уточнив Сєнкевич.
Тому міська влада вирішила тимчасово припинити фінансування тих об'єктів, будівництво або ремонт яких по планах не вдасться закінчити до кінця року.
"Зараз працюємо тільки з тими об'єктами, які по планах встигаємо завершити", - зазначив мер.
Також Сєнкевич додав, що через важкі часи керувати містом доводиться "в ручному режимі".
Нагадаємо, що ЄС виділить Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії. Допомога спрямована на зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу.
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