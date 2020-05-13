19:39  13 травня
Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
12:57  13 травня
Кличко хоче відкрити метро з 25 травня
20:24  13 травня
Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
UA | RU
UA | RU
13 травня 2020, 11:04 10

Через "коронакризу" бюджет Миколаєва недоотримав більше 40 млн грн податків

Читайте также
на русском языке
13 травня 2020, 11:04 10
Читайте также на русском языке
Недобір бюджету стосується податку на оренду землі і податку на доходи фізосіб
Фото: Facebook
Недобір бюджету стосується податку на оренду землі і податку на доходи фізосіб

Через кризу, шо виникла у зв’язку із запровадженням карантинних заходів, бюджет Миколаєва недоотримав 42,8 мільйонів гривень податків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

За словами міського голови, станом на 1 травня місто не отримало близько 42,8 мільйона гривень з ПДФО, оренди землі та інших джерел.

"ПДФО - 23,3 млн грн, плата за землю - 16,8 млн грн, адмінпослуги - 2,1 млн грн, оренда коммайна - 1,8 млн грн. При цьому карантин ще не закінчився", - уточнив Сєнкевич.

Тому міська влада вирішила тимчасово припинити фінансування тих об'єктів, будівництво або ремонт яких по планах не вдасться закінчити до кінця року.

"Зараз працюємо тільки з тими об'єктами, які по планах встигаємо завершити", - зазначив мер.

Також Сєнкевич додав, що через важкі часи керувати містом доводиться "в ручному режимі".

Нагадаємо, що ЄС виділить Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії. Допомога спрямована на зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу.


коронавірус карантин бюджет Миколаїв криза
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 травня 2020, 22:00
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
06 травня 2020, 13:15
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Сенкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Всі досьє »