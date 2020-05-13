Біля Львова затримали чоловіка, який погрожував підірвати ресторан

В результаті події ніхто не постраждав

В результаті події ніхто не постраждав

У Винниках Львівської області правоохоронці затримали 27-річного львів’янина, який закрився в ресторані і погрожував підірвати гранату в приміщенні.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацполції у Львівській області.

В один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, який заявив, що має з собою гранату та збирається підірвати її. На той час у ресторані проводились ремонтні роботи, тож усі, хто був всередині, вийшли з приміщення", - повідомили в пресслужбі.

На місці події, окрім поліції, працювали вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

Зброї та боєприпасів при ньому не було. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Львів’янину загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що четверо озброєних чоловіків у балаклавах убили 49-річного львів'янина.